Переговоры по Газе пройдут завтра в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Переговоры пройдут в городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове, подтвердила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, переговорную группу возглавит израильский министр стратегического планирования Рон Дермер. "Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра", - отметили в канцелярии.

Источник: ТАСС