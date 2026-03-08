 СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана | 1news.az | Новости
СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

First News Media10:35 - Сегодня
СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Власти США и Израиля обсуждали возможность отправки спецназа в Иран, чтобы захватить иранские запасы обогащенного урана и другого ядерного топлива, а также ключевые объекты нефтяной промышленности.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

"Согласно четырем источникам, осведомленным об этих переговорах, США и Израиль обсуждали возможность отправки спецназа в Иран для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе войны", - говорится в статье. Любая подобная операция, отмечает портал, потребует провести штурм хорошо укрепленных подземных сооружений.

По информации авторов статьи, остается неясным, американскому или израильскому спецназу будет поставлена эта задача или же миссия будет совместной. Axios указывает, что захват ядерного топлива станет возможным только тогда, когда обе стороны будут уверены, что вооруженные силы Ирана более не представляют серьезной угрозы.

На брифинге в Конгрессе на этой неделе госсекретарю США Марко Рубио задавали вопрос о том, можно ли захватить ядерные материалы Ирана. "Кому-то нужно будет пойти и достать его", - ответил тогда шеф американской дипломатии.

Как заявил порталу источник в Минобороны Израиля, президент США и его администрация серьезно рассматривают возможность направить спецназ в Иран для выполнения определенных задач. При этом американский источник указал, что обсуждались два варианта "изъятие всех таких материалов у Ирана или привлечение экспертов в ядерной сфере для его обезвреживания на месте". Axios предполагает, что к этой миссии должны быть привлечены не только силы специальных операций, но и ученые, возможно, из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Израиль и США уверены, что большая часть ядерного топлива находится в подземных тоннелях на одном из объектов в иранском городе Исфахан, а оставшиеся запасы были разделены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта США и Израиль вновь нанесли удары по входам в подземные тоннели в Исфахане и Фордо, чтобы заблокировать их и не дать иранцам вывести оттуда хранящиеся там материалы.

Кроме того, администрация США рассматривает возможность привлечения спецназа для захвата иранского острова Харк в Персидском заливе - там расположен стратегически важный нефтяной терминал, через который Иран осуществляет 90% своего экспорта этого топлива.

Высокопоставленный американский источник подчеркнул, что администрация США не считает, что переброска в Иран спецназа для подобных миссий наземной операцией. "Ввод наземных войск для [Дональда] Трампа - это не то же самое, что для СМИ", - сказал он. "Малые рейды спецназа - это не ввод больших сил", - пояснил другой собеседник.

Источник: ТАСС

