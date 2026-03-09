Главы МИД Сомали, Румынии и Португалии осудили иранскую дроновую атаку на Нахчыван

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Тоиу позвонила азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, сообщает пресс-служба МИД АР.

Стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, в частности риски, возникшие на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В этом контексте собеседница была проинформирована об атаке дронов, осуществленной с территории Ирана против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Было отмечено, что в результате атак нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и имеются пострадавшие среди гражданских лиц.

Румынский министр осудила эту атаку и выразила свою обеспокоенность. Она подчеркнула, что подобные нападения создают серьезную угрозу стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы повестки дня существующих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, энергетическая безопасность, транспортные и связующие проекты и другие направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

В ходе беседы Байрамова с позвонившим ему также главой МИД Сомали Абдисаламом Абди Али состоялось обсуждение опять же атаки дронов, совершенной Ираном против Азербайджана.

Было подчеркнуто, что подобные шаги направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и создают риски для стабильности в регионе; сомалийская сторона решительно осудила эти атаки. Стороны отметили важность соблюдения норм и принципов международного права, а также предотвращения дальнейшего роста напряженности ради региональной и глобальной безопасности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Сомали, включая политический диалог, сотрудничество в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В этом контексте была отмечена значимость роли, которую Сомали играет в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

В ходе телефонной беседы главы МИД Португалии Паулу Ранжела с Байрамовым также было подчеркнуто и осуждено как неприемлемое нападение атака беспилотников на Нахчыван.

В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Португалией, включая политический диалог, экономическое сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Министры подчеркнули важность продолжения взаимных контактов.