Польские дипломаты эвакуированы с территории Ирана в Азербайджан - ФОТО

Продолжается процесс эвакуации иностранных граждан через пограничный пункт пропуска «Астара».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 10 членов польского дипломатического представительства были эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Они благополучно пересекли границу и вступили на территорию Азербайджана.

Следует отметить, что процесс эвакуации осуществляется согласно соответствующим процедурным правилам и требованиям безопасности. На пограничном пункте пропуска созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного прохождения граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение дня.