Ильхам Алиев принял в Габале председателя Совета старейшин Организации тюркских государств - ФОТО

6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Габале председателя Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырыма.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Бинали Йылдырымом, а также его визиты в нашу страну.

Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку деятельности Организации тюркских государств, гость подчеркнул, что Совет старейшин ОТГ и впредь продолжит вносить вклад в процесс развития сотрудничества между тюркскими государствами.

На встрече было отмечено значение 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, выражена уверенность, что этот саммит, как и другие организуемые в нашей стране международные мероприятия, будет проведен на высоком уровне.

В ходе беседы было отмечено дальнейшее расширение братских отношений и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.