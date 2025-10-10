Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Душанбе состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На мероприятии выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев и председатель Комиссии по правам человека СНГ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Затем были подписаны итоговые документы мероприятия.

На заседании Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону была вручена медаль «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».