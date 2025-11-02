Глава Минфина: Отдельные сектора экономика США находятся в рецессии

Экономика США в целом пребывает в хорошей форме, однако отдельные ее сектора находятся в стадии рецессии, в том числе из-за политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN.

"Полагаю, что в целом мы в хорошей форме, однако считаю, что отдельные сектора экономики находятся в рецессии", - сказал он.

В качестве сферы экономики в рецессии глава американского Минфина выделил жилищное строительство. "Так что если ФРС снизит ставку по ипотеке, то сможет прекратить рецессию в жилищной сфере", - добавил Бессент.

ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, на этот раз до уровня 3,75 - 4%. Позже председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины привели к повышению цен на некоторые товары, однако в базовом сценарии инфляционный эффект будет краткосрочным. Он добавил, что нынешняя частичная приостановка работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования негативно отражается на американской экономике.