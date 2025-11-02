 Глава Минфина: Отдельные сектора экономика США находятся в рецессии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Глава Минфина: Отдельные сектора экономика США находятся в рецессии

First News Media21:05 - Сегодня
Глава Минфина: Отдельные сектора экономика США находятся в рецессии

Экономика США в целом пребывает в хорошей форме, однако отдельные ее сектора находятся в стадии рецессии, в том числе из-за политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN.

"Полагаю, что в целом мы в хорошей форме, однако считаю, что отдельные сектора экономики находятся в рецессии", - сказал он.

В качестве сферы экономики в рецессии глава американского Минфина выделил жилищное строительство. "Так что если ФРС снизит ставку по ипотеке, то сможет прекратить рецессию в жилищной сфере", - добавил Бессент.

ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, на этот раз до уровня 3,75 - 4%. Позже председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины привели к повышению цен на некоторые товары, однако в базовом сценарии инфляционный эффект будет краткосрочным. Он добавил, что нынешняя частичная приостановка работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования негативно отражается на американской экономике.

Поделиться:
213

Актуально

Общество

Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025 - ФОТО

Спорт

Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ...

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Общество

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - ...

В мире

В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

Шатдаун в США вызвал нехватку диспетчеров, что повысило риски авиаперелетов

В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания

В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин судом

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Последние новости

В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

Сегодня, 22:56

Шатдаун в США вызвал нехватку диспетчеров, что повысило риски авиаперелетов

Сегодня, 22:40

В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания

Сегодня, 22:25

Роналду будет выходить на поле до тех пор, пока ему позволяет здоровье

Сегодня, 22:05

В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин судом

Сегодня, 21:49

Трамп: Во время переговоров с Си Цзиньпином вопрос Тайваня даже не поднимался

Сегодня, 21:32

В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Сегодня, 21:19

Глава Минфина: Отдельные сектора экономика США находятся в рецессии

Сегодня, 21:05

Фактический рост добычи «восьмерки» ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с

Сегодня, 20:51

В рамках «Art Weekend» был представлен инклюзивный танцевальный спектакль «Сколько достаточно?» - ФОТО

Сегодня, 20:30

ОПЕК+ может в декабре нарастить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки

Сегодня, 20:17

Король Великобритании прокомментировал нападение с ножом в поезде

Сегодня, 19:59

Украина получила новые системы Patriot

Сегодня, 19:39

В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

Сегодня, 19:15

Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации Газы

Сегодня, 18:58

Турция стала закупать больше нефти у Ирака и Казахстана из-за санкций против РФ

Сегодня, 18:37

На севере Армении автобус с десятками студентов упал в овраг

Сегодня, 18:29

СМИ: госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет

Сегодня, 18:07

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 17:46

Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

Сегодня, 17:32
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10