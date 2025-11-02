 В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания | 1news.az | Новости
В мире

В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания

First News Media22:25 - Сегодня
В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания

Ядерные испытания США будут включать в себя тестирование систем, заявил в эфире Fox News глава американского минэнерго Крис Райт.

«Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — пояснил министр.

На этой неделе президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Источник: Газета.ру

