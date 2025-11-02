В рамках «Art Weekend» был представлен инклюзивный танцевальный спектакль «Сколько достаточно?» - ФОТО

В рамках проекта «Полет в Баку. Арт укикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре был представлен инклюзивный танцевальный спектакль «Сколько достаточно?» (How much is enough?).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовала инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Театрально-танцевальный перформанс, подготовленный коллективом DanceAbility Azerbaijan, стал художественным откликом на экологические и социальные вызовы современности.

Постановка, созданная в контексте проведения COP29 в Баку в 2024 году, исследует влияние наших повседневных выборов — от одежды, которую мы покупаем, до отходов, которые производим, - на состояние планеты и будущее человечества В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ директор компании DanceAbility Azerbaijan Нигяр Султанова рассказала, что идея спектакля родилась на волне общественного внимания к вопросам изменения климата и экологии, ставших центральной темой 2024 года.

«Мы всегда продвигаем идею инклюзии и доступности, но в этот раз решили поговорить об окружающей среде. Нам важно было сделать это искренне, поэтому в течение полугода мы собирались с нашей труппой и обсуждали, что для нас значит забота о планете», — отметила она.

По словам директора, основой замысла стали личные истории участников, связанные с вещами, которые они бережно хранят годами.

Изучая проблему, команда DanceAbility Azerbaijan узнала, что ежегодно в мире образуется около 92 миллионов тонн текстильных отходов, а люди стали носить одежду в среднем на 36% меньше, чем раньше. Именно это подтолкнуло коллектив к созданию постановки «Сколько достаточно?», посвященной культуре потребления и устойчивому развитию.

«Наш спектакль исследует связь между человеком, потреблением и водой — одним из важнейших ресурсов планеты. Мы говорим не только о моде и одежде, но и о людях, чьи истории вплетены в каждую ткань. Это размышление о том, сколько отходов мы создаем и как истощаем Землю», — подчеркнула Н.Султанова.

Через движение, повествование и коллективную память спектакль раскрывает взаимосвязь между чрезмерным потреблением, загрязнением и здоровьем океанов, продвигая идеи устойчивого развития и циркулярной экономики.

В завершение мероприятия Нигяр Султанова выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева и Лейле Алиевой за поддержку и создание условий для реализации проекта, который объединил профессиональных и непрофессиональных танцоров, людей с разными возможностями и историями.

Отметим, что компания DanceAbility Azerbaijan, основанная в 2017 году, уже многие годы оказывает устойчивое влияние на жизнь тысяч людей, внося вклад в построение общества, где ценятся разнообразие, равенство и инклюзия.