Общество

Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025 - ФОТО

16:41 - Сегодня
2 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025, прошедшей в Европейской азербайджанской школе.

Цель конференции, организованной совместно Общественным объединением IDEA и Европейской азербайджанской школой, — пропаганда экологической ответственности среди детей и молодежи, продвижение экологических знаний и формирование экологического мышления в образовательном процессе в школах.

Сначала Лейла Алиева посмотрела выставку работ школьников, отражающую их взгляды на экологические проблемы, пути их решения и охрану природы.

Выступая затем на церемонии открытия конференции, Лейла Алиева подчеркнула важность активного участия молодежи в экологических инициативах и ее ответственности в процессе охраны окружающей среды. Она отметила, что воспитание школьников, обладающих экологическими ценностями, - залог зеленого будущего страны.

Другие выступавшие поделились своими взглядами на повышение экологической ответственности в образовательных учреждениях, участие молодежи в экологических инициативах и интеграцию целей устойчивого развития в образовательную систему.

На мероприятии также была представлена художественная часть.

Организованная впервые конференция EcoMind 2025 в будущем станет традиционной, сформировав новую площадку для экологического сотрудничества в сфере образования. В мероприятии приняли участие более 450 представителей 30 университетов, 20 государственных школ и 21 частного и международного образовательного учреждения.

Источник: АЗЕРТАДЖ

