Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на понедельник, 3 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, которые в течение дня постепенно прекратятся. Северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-14°C, днём 15-17°C. Атмосферное давление повысится с 770 мм ртутного столба до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днём 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако в течение дня местами возможны кратковременные дожди с грозами. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днём 17-21°C, в горах ночью 0-5°C, днём 7-12°C.