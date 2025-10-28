Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

Глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.

Президент Ильхам Алиев сказал: Здравствуйте.

Жители: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: И вы добро пожаловали. Здравствуйте, приветствую вас.

Жители: Да хранит Вас Аллах, господин Президент. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Мы все Вас очень любим.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Сегодня очень радостный день для жителей сел Агалы и Мамедбейли. В селе Агалы будут размещены еще 100 семей. Границы села Агалы, можно сказать, расширяются. В селе Мамедбейли построены прекрасные дома, красивые здания для 180 семей. Я знаю, что вы приехали сюда сегодня, еще, можно сказать, не разместились. Но, конечно, в предстоящие дни вы полностью обоснуетесь здесь и будете жить комфортной и благополучной жизнью на землях своих предков. От всего сердца поздравляю вас с этим событием.

Жители: Спасибо большое.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать в родной край. Сегодня действительно замечательный день. Сегодня очередной этап «Великого возвращения». Вы знаете, что и программу «Великое возвращение» мы запустили в Зангиланском районе. В первом селе – селе Агалы – люди живут уже три с половиной года, и здесь созданы прекрасные условия, которые также прекрасно поддерживаются. Я сейчас проехал по Агалы и, знакомясь с новыми зданиями, увидел, что все приусадебные участки превратились в прекрасные сады. Когда мы передавали это место бывшим переселенцам, оно было пустынным. Как сейчас в селе Мамедбейли, где еще не так много деревьев. Но на протяжении этих лет сами жители строили, возделывали землю. Государство сделало все необходимое, обеспечило вам хорошие условия, и я уверен, что вы будете жить здесь комфортно. Вы достойны этого.

Жители: Благодаря Вам, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Вы долгие годы жили в тяжелых условиях. Жизнь переселенца очень тяжелая. Но эти дни уже позади. Азербайджан уже почти пять лет, как восстановил свою территориальную целостность, и на всех освобожденных землях, в том числе в Зангиланском районе, ведется широкомасштабная созидательная работа. Повторяю, мы начали первую Программу «Великое возвращение» с Зангиланского района. Сегодня строительство первого жилого комплекса в городе Зангилан практически завершено. Строятся другие здания, школа, больница. Построена Зангиланская мечеть – прекрасное произведение архитектуры. Конгресс-центр, Зангиланский международный аэропорт. То есть, эти места, этот регион станут одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор. Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность – построенные нами города и села.

Армяне разорили наши исконные земли, а мы – народ-созидатель. Мы изгнали врага с наших земель, а теперь строим и созидаем на родной земле, создаем условия, возводим здания, мечети, восстанавливаем исторические памятники. То есть мы, хозяева этих земель, вернулись и будем жить здесь вечно. Я и вам желаю счастливой жизни. Еще раз поздравляю вас.

Жители: Большое спасибо.

X X X

После этого состоялась церемония вручения ключей.

X X X

Затем были сделаны фото на память.