Президент Ильхам Алиев поздравил президента Австрии с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в письме отмечено:

«От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.

Уверен, что развитие дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Австрией будет и впредь служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания и желаю народу Австрии постоянного мира и процветания».