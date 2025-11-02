 Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ФОТО | 1news.az | Новости
Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ФОТО

First News Media13:38 - Сегодня
Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ФОТО

Определились все победители V благотворительного «Забега Победы».

Как передает 1news.az, в мужском забеге первое место взял Бахтияр Аскерли, второе - Фагат Гулиев, третье – Эльшад Насибов. Анна Юсупова, Наталья Валлек и Юлия Белькова вошли в тройку лидеров среди женщин.

Отметим, что на благотворительное мероприятие зарегистрировалось более 1700 участников.

В «Забеге Победы» также принял участие министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов.

Средства, собранные во время регистрации, будут переданы в фонд «YAŞAT».

12:14

Определился победитель V благотворительного «Забега Победы», прошедшего сегодня в Баку под девизом «Вперёд с гордостью» в честь пятой годовщины Великой победы в Отечественной войне.

Как передает 1news.az, ею стала Анна Юсупова, пришедшая первой к финишной черте.

Она рассказала, что этот забег дался ей легко: «Я финишировала первой уже в четвёртый раз. В 2023 году я не участвовала в марафоне. Я участвовала во многих соревнованиях по бегу, и этот марафон для меня особенный».

Также по информации АЗЕРТАДЖ, министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов сообщил журналистам, что в этом году было отмечено рекордное количество участников забега: «Мы видим плоды различных массовых мероприятий, проводимых в течение года. Уже сформированы различные беговые клубы. Я, со своей стороны, стараюсь участвовать во всех соревнованиях по бегу. Хочу выразить благодарность всем, кто внёс вклад в организацию забега», - отметил министр.

11:32

В Баку дан старт очередному благотворительному «Забегу Победы», организованному в честь 5-й годовщины Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне Министерством молодёжи и спорта совместно с компанией «Baku City Circuit» и Федерацией лёгкой атлетики Азербайджана.

Как передает 1news.az, забег стартовал в Приморском национальном парке, у фонтана «Семь красавиц».

Перед забегом прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память о шехидах Отечественной войны.

Дистанция забега составит 10 километров. Первые участники, пришедшие к финишу, будут объявлены победителями и награждены. Сертификат участника можно будет скачать на официальном сайте забега.

В рамках забега также будут организованы интересные и развлекательные мероприятия. Все участники, пришедшие к финишу, будут награждены медалями.

Все собранные средства будут перечислены в фонд «YAŞAT».

Отметим, что «Забег Победы» традиционно проводится ежегодно, начиная с 2021 года.

