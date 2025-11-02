 В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин

First News Media21:49 - 02 / 11 / 2025
В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд (ВС) признает незаконным введение американским лидером таможенных пошлин.

Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У нас есть запасные планы, и торговая команда президента усердно работает над этими планами, но в конечном счете мы надеемся, что Верховный суд вынесет правильное решение», – заявила Ливитт.

Представительница Белого дома уточнила, что важность этого дела «невозможно переоценить». Ливитт подчеркнула, что американский лидер должен иметь возможность использовать свои полномочия на занимаемом посту, и в администрации надеются, что ВС прислушается к этому аргументу.

«Верховный суд честно посмотрит на закон, как уже многократно делал это в прошлом, и вынесет правильное решение. Не только для президента Трампа, но и для будущих президентов и их администраций», – добавила Левитт.

В сентябре администрация президента США попросила Верховный суд отменить решение апелляционной инстанции о признании недействительными ключевых положений американской тарифной политики. В итоге ВС назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
532

Актуально

Общество

Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025 - ФОТО

Спорт

Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ...

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Общество

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - ...

В мире

Израиль получил останки еще трех заложников

В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

Шатдаун в США вызвал нехватку диспетчеров, повысились риски авиаперелетов

В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Вице-президента США раскритиковали за желании поменять веру жены

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Последние новости

Сколько часов физической нагрузки может снизить риск рака? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 00:01

В рамках фестиваля «Art Weekend» состоялся Международный вечер поэзии

02 / 11 / 2025, 23:38

Израиль получил останки еще трех заложников

02 / 11 / 2025, 23:16

В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

02 / 11 / 2025, 22:56

Шатдаун в США вызвал нехватку диспетчеров, повысились риски авиаперелетов

02 / 11 / 2025, 22:40

В США раскрыли, как пройдут ядерные испытания

02 / 11 / 2025, 22:25

Роналду будет выходить на поле до тех пор, пока ему позволяет здоровье

02 / 11 / 2025, 22:05

В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин

02 / 11 / 2025, 21:49

Трамп: Во время переговоров с Си Цзиньпином вопрос Тайваня даже не поднимался

02 / 11 / 2025, 21:32

В Каспийском море зафиксировано землетрясение

02 / 11 / 2025, 21:19

Глава Минфина: Отдельные сектора экономика США находятся в рецессии

02 / 11 / 2025, 21:05

Фактический рост добычи «восьмерки» ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с

02 / 11 / 2025, 20:51

В рамках «Art Weekend» был представлен инклюзивный танцевальный спектакль «Сколько достаточно?» - ФОТО

02 / 11 / 2025, 20:30

ОПЕК+ может в декабре нарастить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки

02 / 11 / 2025, 20:17

Король Великобритании прокомментировал нападение с ножом в поезде

02 / 11 / 2025, 19:59

Украина получила новые системы Patriot

02 / 11 / 2025, 19:39

В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

02 / 11 / 2025, 19:15

Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации Газы

02 / 11 / 2025, 18:58

Турция стала закупать больше нефти у Ирака и Казахстана из-за санкций против РФ

02 / 11 / 2025, 18:37

На севере Армении автобус с десятками студентов упал в овраг

02 / 11 / 2025, 18:29
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10