В США готовят запасные планы на случай отмены таможенных пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд (ВС) признает незаконным введение американским лидером таможенных пошлин.

Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У нас есть запасные планы, и торговая команда президента усердно работает над этими планами, но в конечном счете мы надеемся, что Верховный суд вынесет правильное решение», – заявила Ливитт.

Представительница Белого дома уточнила, что важность этого дела «невозможно переоценить». Ливитт подчеркнула, что американский лидер должен иметь возможность использовать свои полномочия на занимаемом посту, и в администрации надеются, что ВС прислушается к этому аргументу.

«Верховный суд честно посмотрит на закон, как уже многократно делал это в прошлом, и вынесет правильное решение. Не только для президента Трампа, но и для будущих президентов и их администраций», – добавила Левитт.

В сентябре администрация президента США попросила Верховный суд отменить решение апелляционной инстанции о признании недействительными ключевых положений американской тарифной политики. В итоге ВС назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин.

Источник: Газета.ру