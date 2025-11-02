 Фактический рост добычи «восьмерки» ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с | 1news.az | Новости
Фактический рост добычи «восьмерки» ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с

20:51 - Сегодня
Фактический рост добычи «восьмерки» ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с

Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной некоторыми странами ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения добычи "восьмеркой" ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с.

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия в декабре смогут нарастить добычу на 41 тыс. б/с каждая, Ирак - на 18 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 10 тыс. б/с, Казахстан - на 7 тыс. б/с, Оман - на 4 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с.

Теперь квота России на добычу составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Омана - 811 тыс. б/с, Алжира - 971 тыс. б/с.

Источник: ТАСС

