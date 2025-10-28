Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в 104-квартирном жилом комплексе в городе Зангилан - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в жилом комплексе на 104 квартир в городе Зангилан.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Отмечалось, что общая площадь жилого комплекса из 12 зданий, в которых имеются в целом 104 квартиры, составляет около 2 гектаров. Восемь зданий – двухэтажные, четыре – трехэтажные. В настоящее время завершена внутренняя отделка зданий. При их строительстве за основу были взяты современные архитектурные решения.

На территории комплекса созданы детские и спортивные площадки, 6 наземных и подземных парковок. Также планируется установить зарядную станцию для электромобилей. Здесь построены подземные резервуары для воды, установлен трансформатор. Комплекс расположен в центральной части города, в многофункциональной зоне со средней плотностью населения рядом со школой, детским садом и парком.