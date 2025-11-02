 В рамках фестиваля «Art Weekend» состоялся Международный вечер поэзии | 1news.az | Новости
Общество

В рамках фестиваля «Art Weekend» состоялся Международный вечер поэзии

First News Media23:38 - 02 / 11 / 2025
В Музее живописи состоялся Международный вечер поэзии, подготовленный Центром мультидисциплинарных искусств SÖZ специально для арт-фестиваля «Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившие на мероприятии известные поэты из США, Португалии, Марокко – Мануэль Ирис, Луиш Филипе Сарменту, Хасан Наджми, а также народные поэты Сабир Рустамханлы, Вахид Азиз и Вагиф Бахманлы, основатель и директор Центра мультидисциплинарных искусств SÖZ Нигяр Гасанзаде прочитали стихи в музыкальном сопровождении.

Турецкий поэт Атаол Бехрамоглу представил свое творчество, подключившись к мероприятию в видеоформате.

Народный поэт Вахид Азиз оценил проведение подобных мероприятий в нашей стране как процесс, имеющий особое значение для развития культурных связей. По его словам, такие встречи укрепляют интеграцию между разными народами, создают творческим людям возможность для встреч, обмена идеями и опытом.

На вечере поэзии зрители смогли ощутить ритм историй, рассказанных в стихах.

