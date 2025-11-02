В Армении задержали брата и племянника католикоса всех армян

Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян и его племянник Амбарцум Нерсисян задержаны по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Ара Зограбян. По его словам, в общине Вагаршапата Армавирской области, где 16 ноября пройдут выборы в органы местного самоуправления, кандидат от партии "Республика" Арутюн Мкртчян опубликовал в Facebook пост, в котором утверждал, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации.

"Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста. Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании", - сообщил Зограбян.

Источник: ТАСС