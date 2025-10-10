Директор бакинской школы освобождена от должности после выявленных нарушений

Директор полной средней общеобразовательной школы №201 города Баку Афаг Алиева освобождена от занимаемой должности.

Об этом сообщили в Агентстве по дошкольному и общему образованию (АДОГО).

Согласно соответствующему приказу директора Агентства Эшги Багирова, Афаг Алиева была освобождена от должности за недостатки, допущенные в ее деятельности.

Отмечается, что некоторое время назад в социальных сетях была распространена аудиозапись, на которой директор школы угрожает учительнице Лале Шафагатовой, принуждая ее дать ложные показания против бывшего заместителя директора Светланы Гусейновой.

В ходе разговора Лала Шафагатова заявляет, что не хочет этого делать.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова