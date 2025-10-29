 Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

First News Media14:50 - Сегодня
Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

В Азербайджане произошел очередной случай домашнего насилия, который вызвал общественный резонанс.

В социальных сетях распространилось видео, на которым мужчина обрил и избил свою, предположительно, жену, при этом оскорбляя ее. Полиция задержала подозреваемого Т.Мамедова, проводится расследование.

По этическим соображениям мы не публикуем данное видео.

Но за этой возмутительной новостью стоит проблема куда глубже, чем отдельное уголовное дело.

Этот случай является не исключением, а звеном в длинной цепи насилия, ставшего пугающе обыденным.

Всего несколько недель назад общество обсуждало смерть 19-летней Ляман Мамедли из Мингячевира, которая покончила с собой после давления со стороны мужа и его семьи, а причиной конфликта стало свадебное платье, которое посчитали слишком открытым.

А еще раньше страну потрясла история о том, как мужчина убил свою жену, отрезав ей голову и после покончил с собой. Прямо на глазах у их ребенка.

Каждый из этих случаев преподносится как «семейная драма», но это не просто трагедии, а зеркало системного кризиса. Насилие, которое перестало считаться чем-то исключительным.

Мы живем в обществе, где мужественность все еще часто измеряют доминированием. Где слово «воспитать» нередко подменяет слово «унизить». Где насилие внутри семьи не считается темой для обсуждения, а лишь стыдом, «сором», который нельзя «выносить из дома». Но каждый раз, когда женщина становится жертвой, когда ее волосы, тело, свобода превращаются в орудие мести, этот «стыд» становится общим.

То, что мужчина воспринимает свою супругу как объект для демонстрации власти и средство самоутверждения, является вопиющим нарушением любых норм морали и человеческого достоинства. В браке нет права собственности, нет права унижать и контролировать партнёра через насилие, и никакая эмоция, будь то гнев, ревность или обида, не может служить оправданием подобного поведения. А когда же он превращает её унижение в шоу, чтобы мир стал свидетелем его извращений — он теряет остатки человечности.

Самым удручающим становится то, что когда мужчина насильно бреет свою жену налысо, оскорбляет, снимает это на видео, после выкладывает в соцсети, то получает не просто осуждение, но и волну комментариев, где звучит привычное: «А вдруг она изменила? Это что, можно так оставить?»

В этом вопросе и кроется корень проблемы общества, где насилие над женщиной всё ещё часто пытаются объяснить её же поведением, где муж воспринимает жену как часть своего имущества, а окружающие являются гарантом его чести. В итоге мы имеем не отдельные трагедии, а системную деградацию моральных ориентиров.

Никто, ни при каких обстоятельствах не имеет морального права унижать, избивать, насиловать или убивать женщину. Ни муж, ни отец, ни брат.

Потому что женщина не является чьей-то собственностью, вещью или же способом удовлетворения своего эго и желания власти.

В цивилизованном обществе у человека есть право уйти, развестись, разорвать отношения, но не разрушать чужую жизнь. Никакая измена, ссора, никакая эмоция не дают мужчине право на насилие. Это преступление, деградация и лишь показатель того, насколько глубоко больна культура, в которой мужчине проще поднять руку, чем уйти.

Важно помнить, что такие люди не исчезают вместе с новостной хроникой. Они возвращаются в общество и, если почувствуют безнаказанность, уверенность в собственной правоте или возможность оправдать свои действия, подобное насилие повторится. Каждый раз, когда насильника пытаются оправдать или найти «виноватую сторону», он получает сигнал, что его действия допустимы.

Волосы женщины отрастут, её честь и достоинство можно восстановить, но социальная и личная травма останется, а урок для общества прост: любое оправдание насилия создает пространство для его повторения, поэтому четкое моральное осуждение таких людей — единственный способ защитить других.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
1303

Актуально

Общество

Какой будет погода 30 октября

Общество

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Политика

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Общество

Пропавший без вести шехид Ильхам Мехдиев похоронен в Сураханском районе - ФОТО

Как преступники взламывают WhatsApp и обманывают близких?

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Скончался ветеран Отечественной войны

Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Женщина устроила водные процедуры в Каспийской бухте - ВИДЕО

Последние новости

Началась продажа билетов на матч «Карабах» - «Челси»

Сегодня, 15:40

Пропавший без вести шехид Ильхам Мехдиев похоронен в Сураханском районе - ФОТО

Сегодня, 15:30

Вэнс признался, что не планировал конфликтовать с Зеленским в Белом доме

Сегодня, 15:27

Как преступники взламывают WhatsApp и обманывают близких?

Сегодня, 15:17

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Сегодня, 14:50

Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах!

Сегодня, 14:45

Вашингтон достиг торгового соглашения с Сеулом

Сегодня, 14:40

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 14:02

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Сегодня, 13:43

Какой будет погода 30 октября

Сегодня, 13:37

Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы

Сегодня, 13:30

Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

Сегодня, 13:10

Баку и Ереван поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям – глава аппарата премьера Армении

Сегодня, 13:07

Последние часы: сегодня Bakcell разыгрывает автомобиль Zeekr 001!

Сегодня, 13:02

В Азербайджане задержали лиц, обещавших людям трудоустройство в ОАЭ, Канаде и Европе - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Сабина Алиева обратилась к омбудсмену Черногории

Сегодня, 12:50

ХАМАС объявил об обнаружении тел двух израильских заложников

Сегодня, 12:43

МВД объяснило, как избежать заторов и аварий - ВИДЕО

Сегодня, 12:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10