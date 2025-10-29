Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

В Азербайджане произошел очередной случай домашнего насилия, который вызвал общественный резонанс.

В социальных сетях распространилось видео, на которым мужчина обрил и избил свою, предположительно, жену, при этом оскорбляя ее. Полиция задержала подозреваемого Т.Мамедова, проводится расследование.

По этическим соображениям мы не публикуем данное видео.

Но за этой возмутительной новостью стоит проблема куда глубже, чем отдельное уголовное дело.

Этот случай является не исключением, а звеном в длинной цепи насилия, ставшего пугающе обыденным.

Всего несколько недель назад общество обсуждало смерть 19-летней Ляман Мамедли из Мингячевира, которая покончила с собой после давления со стороны мужа и его семьи, а причиной конфликта стало свадебное платье, которое посчитали слишком открытым.

А еще раньше страну потрясла история о том, как мужчина убил свою жену, отрезав ей голову и после покончил с собой. Прямо на глазах у их ребенка.

Каждый из этих случаев преподносится как «семейная драма», но это не просто трагедии, а зеркало системного кризиса. Насилие, которое перестало считаться чем-то исключительным.

Мы живем в обществе, где мужественность все еще часто измеряют доминированием. Где слово «воспитать» нередко подменяет слово «унизить». Где насилие внутри семьи не считается темой для обсуждения, а лишь стыдом, «сором», который нельзя «выносить из дома». Но каждый раз, когда женщина становится жертвой, когда ее волосы, тело, свобода превращаются в орудие мести, этот «стыд» становится общим.

То, что мужчина воспринимает свою супругу как объект для демонстрации власти и средство самоутверждения, является вопиющим нарушением любых норм морали и человеческого достоинства. В браке нет права собственности, нет права унижать и контролировать партнёра через насилие, и никакая эмоция, будь то гнев, ревность или обида, не может служить оправданием подобного поведения. А когда же он превращает её унижение в шоу, чтобы мир стал свидетелем его извращений — он теряет остатки человечности.

Самым удручающим становится то, что когда мужчина насильно бреет свою жену налысо, оскорбляет, снимает это на видео, после выкладывает в соцсети, то получает не просто осуждение, но и волну комментариев, где звучит привычное: «А вдруг она изменила? Это что, можно так оставить?»

В этом вопросе и кроется корень проблемы общества, где насилие над женщиной всё ещё часто пытаются объяснить её же поведением, где муж воспринимает жену как часть своего имущества, а окружающие являются гарантом его чести. В итоге мы имеем не отдельные трагедии, а системную деградацию моральных ориентиров.

Никто, ни при каких обстоятельствах не имеет морального права унижать, избивать, насиловать или убивать женщину. Ни муж, ни отец, ни брат.

Потому что женщина не является чьей-то собственностью, вещью или же способом удовлетворения своего эго и желания власти.

В цивилизованном обществе у человека есть право уйти, развестись, разорвать отношения, но не разрушать чужую жизнь. Никакая измена, ссора, никакая эмоция не дают мужчине право на насилие. Это преступление, деградация и лишь показатель того, насколько глубоко больна культура, в которой мужчине проще поднять руку, чем уйти.

Важно помнить, что такие люди не исчезают вместе с новостной хроникой. Они возвращаются в общество и, если почувствуют безнаказанность, уверенность в собственной правоте или возможность оправдать свои действия, подобное насилие повторится. Каждый раз, когда насильника пытаются оправдать или найти «виноватую сторону», он получает сигнал, что его действия допустимы.

Волосы женщины отрастут, её честь и достоинство можно восстановить, но социальная и личная травма останется, а урок для общества прост: любое оправдание насилия создает пространство для его повторения, поэтому четкое моральное осуждение таких людей — единственный способ защитить других.

Джамиля Суджадинова