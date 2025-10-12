В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

12 октября в Бакинском конгресс-центре начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 67-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей.

В церемонии открытия ассамблеи приняли участие около 300 представителей из 71 страны мира – судьи, адвокаты, представители правительства и международных организаций, а также известные эксперты по правовым вопросам.

В рамках Генеральной ассамблеи, которая продлится до 17 октября, пройдут выборы руководящих органов организации, будут обсуждены ситуация в судебно-правовых системах различных государств, текущие проблемы и положительный опыт. Кроме того, планируется ознакомление с судебно-правовой системой Азербайджана как принимающей страны.

14 октября состоится международная конференция на тему «Отношения между судебной властью и другими ветвями власти». На ней будет подробно проанализирована роль судов в обеспечении верховенства права.

В рамках ассамблеи также планирует провести выборы президента Международной ассоциации судей.

Кроме того, с 12 по 17 октября пройдет выставка под названием «Символы правосудия». На выставке будут представлены мантии, ордена, нагрудные знаки, принадлежащие почти 150 судьям, адвокатам и государственным обвинителям из 80 стран мира, а также марки и денежные знаки.

Напомним, что главной целью Международной ассоциации судей, основанной в 1953 году, является защита независимости судебной власти в мире. В настоящее время организация объединяет судейские ассоциации из 93 стран и проводит ежегодные заседания только в тех странах, где обеспечены верховенство закона и независимость судебной власти.

Решение о проведении Генеральной ассамблеи в Баку в 2025 году было принято в прошлом году в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики путем тайного голосования членов организации.