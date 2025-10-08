В Таджикистане состоится встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана - город Душанбе.

Ему предстоят мероприятия государственного визита в Таджикистан. Кроме того, Путин примет участие в очередном саммите «Россия - Центральная Азия» и в заседании Совета глав государств - участников СНГ, передает ТАСС.

Также, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.