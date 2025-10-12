 ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа | 1news.az | Новости
ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

First News Media19:01 - Сегодня
ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

ХАМАС против назначения «верховного комиссара» в сектор Газа или международной опеки над анклавом, сообщил РИА Новости член политбюро палестинского радикального движения Мухаммед Наззаль.

Он счел этот сценарий возвращением Газы к старой колониальной идее.

«У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом», — сказал Наззаль.

Он подчеркнул, что палестинцы должны сами управлять собой.

