Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал важным телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.
"Действительно, был телефонный разговор, это важно", - сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.
Ранее пресс-служба азербайджанского лидера сообщала, что Алиев поздравил по телефону Путина с днем рождения, также главы государств обсудили развитие двухсторонних отношений.
Читайте по теме:
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днём рождения
1148