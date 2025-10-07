Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал важным телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

"Действительно, был телефонный разговор, это важно", - сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба азербайджанского лидера сообщала, что Алиев поздравил по телефону Путина с днем рождения, также главы государств обсудили развитие двухсторонних отношений.

