Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале, оценив беседу как «очень продуктивный разговор».

«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности», — поделился президент Украины.

Зеленский также отметил, что было «много деталей по энергетике». По его словам, Трамп «хорошо осведомлен обо всем, что происходит».

Это уже второй телефонный разговор Зеленского и Трампа за два дня.

