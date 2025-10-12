В США рассказали о готовности ХАМАС передать Израилю 20 заложников

Руководство ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки будут сдвинуты.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сообщается, что палестинское движение направило соответствующее послание через арабских посредников. Кроме того, по данным газеты, таким образом ХАМАС впервые подтвердило наличие среди заложников 20 израильтян.

Собеседник издания отметил, что, вероятно, передача состоится в день прибытия президента США Дональд Трамп в Израиль. Американский лидер должен прилететь в Израиль 12 октября для участия в нескольких официальных церемониях.

По оценкам еврейского государства, в плену у ХАМАС на данный момент остаются до 20 израильтян, а также тела примерно 28 человек.