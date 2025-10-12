Президент Азербайджана: Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества

Международная ассоциация судей, объединяющая национальные ассоциации судей почти 100 стран, с момента своего создания стала важным институтом, выступившим со значимыми инициативами по защите независимости судей, укреплению верховенства закона, повышению качества и эффективности правосудия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

«Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества в целях совершенствования судебной системы, являющейся одной из основных опор верховенства закона», - отмечается в обращении главы государства.