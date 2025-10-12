 Спикеры заседании 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей: Страны мира должны объединиться в вопросах правосудия | 1news.az | Новости
Политика

First News Media19:32 - Сегодня
С момента восстановления независимости Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе принципов справедливости и законности.

Об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на заседании 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку.

"Этот год связан как с 30-летием нашей Конституции, так и с 5-летием восстановления территориальной целостности Азербайджана. Все страны мира должны объединиться в вопросах правосудия. Сотрудничество должно составлять основу глобальной судебной системы", - подчеркнул председатель Верховного суда.

Министр юстиции Фарид Ахмедов в своем выступлении отметил, что в Азербайджане налажено сотрудничество между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. По его словам, судебная власть сегодня является гарантом, стоящим на страже фундаментальных ценностей общества:

"Разумеется, при принятии решений судебная власть защищает от возможных ошибок. Это направляет нас в исполнении возложенных обязанностей. Справедливость может восторжествовать лишь тогда, когда она служит основой, стоящей в центре любой деятельности".

В свою очередь, президент Международной ассоциации судей (IAJ) Дуро Сесса подчеркнул, что правосудие никогда не должно оставаться без внимания. Он отметил, что сегодня в СМИ развернута широкая кампания, связанная с вопросами судебной власти.

Источник: Report

