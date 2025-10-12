В Анкаре обсуждают сотрудничество Турции и Сирии в сфере безопасности

В Анкаре в воскресенье, 12 октября, проходит заседание по безопасности Турция-Сирия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, целью обсуждений заявлен вклад в территориальную целостность Сирии и стабильность в регионе.

Во встрече с турецкой стороны принимают участие министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава МИД Хакан Фидан и руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

Официальный Дамаск представляют министр обороны Мурхав Абу Касра, министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани и глава разведслужбы Хусейн эль Саламе.

По данным турецких СМИ, в повестке обсуждений - обмен мнениями по ситуации в Сирии и регионе в целом, а также реализации договоренностей о сотрудничестве в области военной подготовки.

Предыдущее заседание в подобном формате состоялось 13 августа в Анкаре.