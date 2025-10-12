Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации Зеленский поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». Он добавил, что проинформировал своего собеседника о приоритетных потребностях Украины — прежде всего, о системах ПВО и ракетах.

«Мы также координировали контакты с другими партнерами и дипломатические шаги на ближайшие недели. Мы работаем над усилением давления на Россию», — написал президент Украины.

Источник: Lenta.ru