Багаж сборной Азербайджана пропал перед матчем с Украиной

Багаж сборной Азербайджана по футболу пропал по дороге перед матчем отборочного этапа ЧМ-2026 с Украиной, который состоится завтра в Польше.

Как сообщает АПА, об этом написал в своём Telegram-канале польский журналист Петр Слонка.

Сборная Азербайджана прибыла в город Краков без багажа, поэтому футболисты не смогли вовремя начать тренировки перед игрой со сборной Украины.

Отметим, что Украина с 4 очками занимает 2-е место в группе, Азербайджан с 1 очком находится на 4-м месте.