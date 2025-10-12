Хуситы пообещали вернуться к обстрелам Израиляв в случае несоблюдения соглашения о мире в Газе

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» ответят более интенсивными атаками на Израиль в случае несоблюдения еврейским государством соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом заявил РИА Новости член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

По его словам, если Израиль «возобновит агрессию и блокаду нашего народа в Газе, мы возобновим наши военные операции в более интенсивном темпе, чем прежде, чтобы оказать давление на него и заставить его прекратить преступления и агрессию».

При этом аль-Асад подчеркнул, что в случае выполнения всех обязательств в соответствии с соглашением военные операции хуситов будут прекращены.