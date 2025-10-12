 Хуситы пообещали вернуться к обстрелам Израиляв в случае несоблюдения соглашения о мире в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хуситы пообещали вернуться к обстрелам Израиляв в случае несоблюдения соглашения о мире в Газе

First News Media16:28 - Сегодня
Хуситы пообещали вернуться к обстрелам Израиляв в случае несоблюдения соглашения о мире в Газе

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» ответят более интенсивными атаками на Израиль в случае несоблюдения еврейским государством соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом заявил РИА Новости член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

По его словам, если Израиль «возобновит агрессию и блокаду нашего народа в Газе, мы возобновим наши военные операции в более интенсивном темпе, чем прежде, чтобы оказать давление на него и заставить его прекратить преступления и агрессию».

При этом аль-Асад подчеркнул, что в случае выполнения всех обязательств в соответствии с соглашением военные операции хуситов будут прекращены.

Поделиться:
251

Актуально

Политика

Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации ...

Политика

В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

Политика

Президент Ильхам Алиев прибыл в Египет - ФОТО

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

В мире

Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

Зеленский поговорил с Макроном

Хуситы пообещали вернуться к обстрелам Израиляв в случае несоблюдения соглашения о мире в Газе

Deloitte вернет властям Австралии деньги за фальсифицированный ИИ отчет

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Украинские дроны поразили российский НПЗ

Во Франции 8 октября рассмотрят предложение об отрешении Макрона от власти

Мария Корина Мачадо - кто она и за что получила Нобелевскую премию мира 2025 года? - ОБНОВЛЕНО

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Последние новости

Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

Сегодня, 18:41

Завтра в регионах ожидаются ливни, град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 18:14

Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

Сегодня, 17:44

МИД Азербайджана поздравил Испанию

Сегодня, 17:38

В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

Сегодня, 17:35

Президент Ильхам Алиев прибыл в Египет - ФОТО

Сегодня, 17:25

Багаж сборной Азербайджана пропал перед матчем с Украиной

Сегодня, 17:18

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:01

Зеленский поговорил с Макроном

Сегодня, 16:43

Хуситы пообещали вернуться к обстрелам Израиляв в случае несоблюдения соглашения о мире в Газе

Сегодня, 16:28

Deloitte вернет властям Австралии деньги за фальсифицированный ИИ отчет

Сегодня, 16:12

В Анкаре обсуждают сотрудничество Турции и Сирии в сфере безопасности

Сегодня, 15:51

В США рассказали о готовности ХАМАС передать Израилю 20 заложников

Сегодня, 15:32

В Мексике в результате наводнений смыло здание - ВИДЕО

Сегодня, 15:17

Вниманию метеочувствительных и водителей: погода на завтра

Сегодня, 15:03

В Пираллахи состоялся национальный чемпионат по триатлону - ФОТО

Сегодня, 14:47

Кремль: Тема поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность

Сегодня, 14:29

Нобелевский комитет расследует утечку информации о лауреате премии мира

Сегодня, 14:15

Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались

Сегодня, 13:59

Спецпредставитель Путина заявил о продолжении диалога России с Трампом

Сегодня, 13:42
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10