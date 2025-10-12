Представители Израиля не будут участвовать в "саммите мира", созываемом в египетском городе Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом заявила иностранным журналистам официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Ни один израильский представитель не будет принимать участия [в саммите]", - сказала она.

Ранее американский портал Axios сообщил, что на предстоящем саммите в Шарм-эш-Шейхе ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

Со своей стороны телеканал Al-Araby Al-Jadeed информировал со ссылкой на источник, что руководство Палестинской национальной администрации на саммит приглашено не было.

Источник: ТАСС