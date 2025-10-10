Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Алексей Тарханов, специально для 1news.az

В дни часового салона Geneva Watch Days исполнился ровно год с тех пор, как Джонатан Бринбаум возглавил часовое подразделение Bvlgari.

О своих личных итогах и рекордах римской марки он рассказал 1news.az в Женеве.

- В ноябре на главном часовом конкурсе мира Grand Prix d’Horlogerie de Genève могут победить ваши Octo Finissimo Ultra Tourbillon - самые тонкие в мире часы с турбийоном толщиной всего 1,85 мм. Это десятый мировой рекорд марки. Насколько рекорды важны для Bvlgari?

- После года напряжённой и очень интересной работы с нашими часовщиками я понял: то, что важнее всего для Bvlgari, - это даже не обязательно рекорд. Это сюрприз, неожиданность. Это умение выходить за пределы возможного, делать то, чего от нас не ждут. Это может быть рекорд. Но дело не только в рекордах, и тем более не в тех, которых от нас ожидают.

- То есть философия Bvlgari такова: от вас ждут рекорда по бегу, а вы ставите рекорд в прыжке?

- Именно так. Наша идея всегда в том, чтобы делать то, что интересно нам самим, что нас веселит и восхищает. Ведь нельзя нравиться другим, если тебе скучно с самим собой. Нам необыкновенно повезло с командами и партнёрами: чем безумнее идея, тем больше у них желания воплотить её в жизнь. Поэтому будут и новые рекорды, и неожиданные коллаборации - именно это и принесло успех Bvlgari.

- Например, как часы Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari, созданные вместе с художником Ли Уфаном?

- Да, это совместная работа живущего в Японии корейского художника Ли Уфана и главного дизайнера Bvlgari Фабрицио Буонамассы. Ли Уфан - скульптор, поэт и философ. Как и наш Фабрицио. Вдохновившись теми грубыми камнями, которые скульптор соединяет с зеркальными поверхностями, он предложил противопоставить зеркальному циферблату эффект рельефного корпуса, напоминающего камень. Фабрицио взял в руки тоненький напильник-надфиль и стал обрабатывать, украшать, царапать титановый браслет. Получилось фантастически красивое сочетание. Эти часы, выпущенные тиражом всего 150 экземпляров, вполне могут выставляться в музеях современного искусства.

- А в чём сюрприз ваших новых моделей в корпусах из бронзы - Bvlgari Bronzo Chronograph и Bvlgari Bronzo GMT?

- Бронза -- новый для нас материал, но по форме эти часы напоминают о знаменитой круглой модели Bvlgari-Bvlgari. В 1975 году революционная мужская коллекция родилась из контраста золота и чёрного каучука. Именно это стало инновацией, именно это удивило мир. Мы взяли вместо золота бронзу. Потому что бронза - материал не из простых: с ним трудно работать, его непросто принять и клиенту, бронза – живая, изменчивая, стареющая и приобретающая красоту. С каждым годом эти часы будут меняться, покрываясь благородной патиной, как бронзовые артефакты императорского Китая.

- Как вы различаете мужские и женские модели часов Bvlgari?

- Только не по количеству драгоценных камней! Думаю, что сегодня рынок часового искусства меняется: клиенты всё меньше делят мир часов на мужской и женский. Не знаю, стоит ли делать Serpenti для мужчин или Octo для женщин. Но в любом случае наше дело – оставить людям собственный выбор, что им носить на запястье.

Алексей Тарханов - журналист, архитектор, главный редактор журнала «Коммерсантъ-Часы», академик Académie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Глава часового направления Bvlgari Джонатан Бринбаум

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon - самые тонкие в мире часы с турбийоном толщиной всего 1,85 мм – в номинациях Женевского гран-при

Бронзовые модели Bvlgari Bronzo Chronograph (слева) и Bvlgari Bronzo GMT

Bvlgari Bronzo GMT

Bvlgari Bronzo Chronograph

Bvlgari Octo Finissimo Marble Tourbillon с циферблатом из тонкой мраморной пластинки

Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari

Bvlgari Serpenti Aeterna