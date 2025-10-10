 Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

First News Media09:35 - Сегодня
Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Алексей Тарханов, специально для 1news.az

В дни часового салона Geneva Watch Days исполнился ровно год с тех пор, как Джонатан Бринбаум возглавил часовое подразделение Bvlgari.

О своих личных итогах и рекордах римской марки он рассказал 1news.az в Женеве.

- В ноябре на главном часовом конкурсе мира Grand Prix d’Horlogerie de Genève могут победить ваши Octo Finissimo Ultra Tourbillon - самые тонкие в мире часы с турбийоном толщиной всего 1,85 мм. Это десятый мировой рекорд марки. Насколько рекорды важны для Bvlgari?

- После года напряжённой и очень интересной работы с нашими часовщиками я понял: то, что важнее всего для Bvlgari, - это даже не обязательно рекорд. Это сюрприз, неожиданность. Это умение выходить за пределы возможного, делать то, чего от нас не ждут. Это может быть рекорд. Но дело не только в рекордах, и тем более не в тех, которых от нас ожидают.

- То есть философия Bvlgari такова: от вас ждут рекорда по бегу, а вы ставите рекорд в прыжке?

- Именно так. Наша идея всегда в том, чтобы делать то, что интересно нам самим, что нас веселит и восхищает. Ведь нельзя нравиться другим, если тебе скучно с самим собой. Нам необыкновенно повезло с командами и партнёрами: чем безумнее идея, тем больше у них желания воплотить её в жизнь. Поэтому будут и новые рекорды, и неожиданные коллаборации - именно это и принесло успех Bvlgari.

- Например, как часы Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari, созданные вместе с художником Ли Уфаном?

- Да, это совместная работа живущего в Японии корейского художника Ли Уфана и главного дизайнера Bvlgari Фабрицио Буонамассы. Ли Уфан - скульптор, поэт и философ. Как и наш Фабрицио. Вдохновившись теми грубыми камнями, которые скульптор соединяет с зеркальными поверхностями, он предложил противопоставить зеркальному циферблату эффект рельефного корпуса, напоминающего камень. Фабрицио взял в руки тоненький напильник-надфиль и стал обрабатывать, украшать, царапать титановый браслет. Получилось фантастически красивое сочетание. Эти часы, выпущенные тиражом всего 150 экземпляров, вполне могут выставляться в музеях современного искусства.

- А в чём сюрприз ваших новых моделей в корпусах из бронзы - Bvlgari Bronzo Chronograph и Bvlgari Bronzo GMT?

- Бронза -- новый для нас материал, но по форме эти часы напоминают о знаменитой круглой модели Bvlgari-Bvlgari. В 1975 году революционная мужская коллекция родилась из контраста золота и чёрного каучука. Именно это стало инновацией, именно это удивило мир. Мы взяли вместо золота бронзу. Потому что бронза - материал не из простых: с ним трудно работать, его непросто принять и клиенту, бронза – живая, изменчивая, стареющая и приобретающая красоту. С каждым годом эти часы будут меняться, покрываясь благородной патиной, как бронзовые артефакты императорского Китая.

- Как вы различаете мужские и женские модели часов Bvlgari?

- Только не по количеству драгоценных камней! Думаю, что сегодня рынок часового искусства меняется: клиенты всё меньше делят мир часов на мужской и женский. Не знаю, стоит ли делать Serpenti для мужчин или Octo для женщин. Но в любом случае наше дело – оставить людям собственный выбор, что им носить на запястье.

Алексей Тарханов - журналист, архитектор, главный редактор журнала «Коммерсантъ-Часы», академик Académie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Глава часового направления Bvlgari Джонатан Бринбаум

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon - самые тонкие в мире часы с турбийоном толщиной всего 1,85 мм – в номинациях Женевского гран-при

Бронзовые модели Bvlgari Bronzo Chronograph (слева) и Bvlgari Bronzo GMT

Bvlgari Bronzo GMT

Bvlgari Bronzo Chronograph

Bvlgari Octo Finissimo Marble Tourbillon с циферблатом из тонкой мраморной пластинки

Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari

Bvlgari Serpenti Aeterna

Поделиться:
343

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ ...

Политика

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

В мире

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Рыжие соседи: почему лисы обосновались рядом с людьми? - ИНТЕРВЬЮ

Наджиба Мустафаева: «Наше общее тюркское наследие поможет сделать международное право более инклюзивным»

Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Последние новости

Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

Сегодня, 13:42

Встреча в формате «3+3» планируется до конца года в Баку или в Ереване

Сегодня, 13:38

Французы пообещали принять меры в случае провокаций на матче «милли»

Сегодня, 13:28

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Сегодня, 13:23

AQTA уничтожило партии импортной продукции после проверки - ФОТО

Сегодня, 13:20

Прекращение огня в Газе вступило в силу

Сегодня, 13:17

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян обозначил курс на сближение с Азербайджаном

Сегодня, 13:12

В Азербайджане пройдут Дни культуры Туркменистана

Сегодня, 13:10

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Сегодня, 13:07

Путин отметил высокий уровень организации Игр СНГ в Азербайджане

Сегодня, 13:00

Интервал движения поездов на участке «Həzi Aslanov-Əhmədli» сокращён до 5 минут

Сегодня, 12:57

Пашинян: «Маршрут Трампа» открывает новые возможности для СНГ

Сегодня, 12:50

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России

Сегодня, 12:46

Израиль начал вывод войск из Газы

Сегодня, 12:43

Захарова: Представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

Сегодня, 12:40

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Рамиль Гасан прекратит депутатскую деятельность

Сегодня, 12:30

Завтра на этой дороге будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 12:20

В Армении неизвестные осквернили стены церкви

Сегодня, 12:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10