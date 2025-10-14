Оплата не проходит: в Баку из-за проблем с картами - давка в метро - ФОТО

Уже несколько часов в системе оплаты банковскими картами в общественном транспорте наблюдаются проблемы.

По информации «Qafqazinfo», из-за этого в метро и автобусах наблюдаются скопления людей.

Ограниченность альтернативных способов оплаты на некоторых станциях ещё больше осложнила ситуацию.

По словам пассажиров, возникают трудности с оплатой через систему «Birbank». Невозможно зайти в раздел «Bakı kart» в соответствующем мобильном приложении.