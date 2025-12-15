Министр о тяжёлых рюкзаках: Министерство рюкзаки не наполняет - решать вопрос нужно совместно

Проблема чрезмерного веса школьных рюкзаков во многом связана с тем, что в них кладут вещи, не относящиеся к учебным материалам.

Об этом в интервью телеканалу Real TV заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, решать вопрос тяжести рюкзаков не следует исключительно Министерству науки и образования, ведь именно министерство рюкзак не наполняет:

«Мы предприняли следующие шаги: если раньше учебники издавались на весь учебный год, то сейчас — на полугодие. В начальных классах вес одного учебника составляет от 270 до 300 граммов. Если эта проблема касается каждого из нас, то решать её мы должны совместно».