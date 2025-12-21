 Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

First News Media17:57 - Сегодня
Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что ускорение шагов, предпринятых для установления постоянного мира между Азербайджаном и Арменией, является положительным развитием событий.

В интервью Report Дж. Йылмаз отметил, что важными этапами в этом процессе стали шаги, предпринятые 8 августа этого года в Вашингтоне при участии США, а также Совместная декларация, включающая открытие региональных транспортных и коммуникационных линий.

"Начало переговоров по проекту TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity), который предполагает реализацию в рамках суверенитета и юрисдикции стран региона, крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе", - отметил он.

По его мнению, этот процесс не ограничивается только дипломатическими шагами, но также поддерживается конкретными экономическими достижениями. В частности, он подчеркнул, что снятие Азербайджаном ограничений на транзитные грузы, введенных после оккупации Карабаха, а также первое нефтяное экспортирование в Армению за 30 лет, являются важными шагами.

"Все эти шаги ясно демонстрируют приверженность обеих стран к устойчивому миру и сотрудничеству в регионе", - добавил Йылмаз.

Он выразил уверенность, что эти проекты сотрудничества будут углубляться с подписанием мирного договора.

Поделиться:
198

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Общество

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Политика

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Общество

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы ...

Политика

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

В Баку прошла встреча Али Асадова с главой МИД Черногории

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

Последние новости

В Азербайджане наступила астрономическая зима

Сегодня, 19:13

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Сегодня, 18:50

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Сегодня, 18:32

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Сегодня, 18:13

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Сегодня, 17:57

В Баку произошло ДТП, погиб 19-летний юноша

Сегодня, 17:45

В Нахчыванской АР супруги скончались от отравления угарным газом

Сегодня, 17:24

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 17:07

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 16:56

В Турции по подозрению в терроризме задержаны 76 человек

Сегодня, 16:36

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Сегодня, 16:08

Улиток, уток и устриц возьмут под охрану перед Новым годом

Сегодня, 15:55

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Сегодня, 15:36

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 15:13

Азербайджане снижена дальность видимости на дорогах

Сегодня, 14:56

Джошгун Рагимов понес тяжелую потерю

Сегодня, 14:37

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы в Актау - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:09

Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

Сегодня, 13:39

Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд

Сегодня, 13:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00