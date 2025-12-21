 СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

First News Media18:32 - Сегодня
СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Тестовый запуск космического корабля Starship американской компании SpaceX в январе 2025 года, который потерпел крушение, подверг серьезной опасности несколько пассажирских самолетов, пролетавших над Карибским морем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В них утверждается, что SpaceX не уведомила ведомство о взрыве сразу по официальной горячей линии. Это необходимо делать, чтобы предупредить пилотов самолетов и вывести их из опасной зоны возможного падения обломков.

Впервые диспетчеры в Майами узнали о взрыве космического корабля от пилотов, а сотрудники FAA — через внутренний чат.

Под риск попали три самолета, на бортах которых находились в общей сложности 450 человек, говорится в публикации.

17 января произошло крушение космического корабля Starship. Это был седьмой по счету тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе.

Несмотря на произошедшее, гендиректор корпорации Илон Маск заявил, что еще один тестовый запуск позволил проверить ряд усовершенствованных деталей.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
220

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Общество

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Политика

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Общество

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы ...

В мире

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Маск установил рекорд по размеру состояния

В России полностью заблокируют YouTube

Ученые открыли планету в форме лимона

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

Последние новости

В Азербайджане наступила астрономическая зима

Сегодня, 19:13

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Сегодня, 18:50

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Сегодня, 18:32

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Сегодня, 18:13

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Сегодня, 17:57

В Баку произошло ДТП, погиб 19-летний юноша

Сегодня, 17:45

В Нахчыванской АР супруги скончались от отравления угарным газом

Сегодня, 17:24

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 17:07

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 16:56

В Турции по подозрению в терроризме задержаны 76 человек

Сегодня, 16:36

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Сегодня, 16:08

Улиток, уток и устриц возьмут под охрану перед Новым годом

Сегодня, 15:55

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Сегодня, 15:36

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 15:13

Азербайджане снижена дальность видимости на дорогах

Сегодня, 14:56

Джошгун Рагимов понес тяжелую потерю

Сегодня, 14:37

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы в Актау - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:09

Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

Сегодня, 13:39

Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд

Сегодня, 13:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00