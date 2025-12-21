Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы в Актау - ФОТО - ВИДЕО

Родственники членов экипажа самолёта Embraer авиакомпании AZAL, погибших в результате крушения рейса Баку—Грозный, посетили город Актау в Казахстане.

Как сообщил Teleqraf.az, об этом рассказал брат Национального героя Хокумы Алиевой — Джошгун Насибли. По его словам, визит был приурочен к годовщине трагической катастрофы.

Отмечается, что среди прибывших в Актау были также родственники национальных героев Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова, а также члены семей нескольких погибших пассажиров.

«Благодарим Консульство нашей страны в Казахстане и AZAL за организацию визита. Надеемся, что благодаря решительности господина президента причастные к этому преступлению будут наказаны и справедливость восторжествует. Наша боль утихнет лишь тогда, когда виновные понесут заслуженное наказание. Также выражаю благодарность нашим соотечественникам, проживающим в Казахстане, за оказанную поддержку», — отметил Дж. Насибли.

Напомним, что пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс Баку—Грозный, 25 декабря прошлого года потерпел крушение в городе Актау. В результате трагедии погибли 38 человек, ещё 29 получили ранения. Обстоятельства произошедшего стали предметом международного обсуждения и расследования.