США проводят задержание третьего танкера у Венесуэлы

Соединенные Штаты проводят задержание уже третьего с начала декабря нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, речь идет о судне Bella 1, следовавшем к Венесуэле под флагом Панамы. Судно, указывает агентство, находится под санкциями США.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, утверждало, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. 20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями.

Источник: ТАСС