Опасные стаканы из Китая в Азербайджане: граждан призывают на бесплатную проверку

На основании информации, поступившей в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) через систему быстрой оповестительной системы ЕС по пищевым продуктам и кормам (RASFF) из Польши, в стеклянных стаканах, произведённых компанией «Market Union Co. Ltd», действующей в Китае, выявлена миграция тяжёлых металлов - кадмия и свинца.

Об этом говорится в совместном заявлении Агентства продовольственной безопасности и Министерства здравоохранения.

В информации отмечается, что 6 таких изделий были отправлены в магазин «Sinsay», расположенный в торговом центре «Sevinc Mall» в Азербайджане.

«Сообщаем, что указанные стаканы не были представлены в Республиканский санитарно-карнинтный центр Министерства здравоохранения и, следовательно, не прошли соответствующих лабораторных исследований.

Гражданам, которые приобрели эти изделия, рекомендуется предоставить стеклянные стаканы в Республиканский санитарно-карнинтный центр Министерства здравоохранения для проверки. Лабораторные исследования будут проводиться бесплатно. В случае, если опасные тяжёлые металлы не будут обнаружены, продукция будет возвращена гражданам», - говорится в сообщении.