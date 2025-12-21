 Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

First News Media14:32 - Сегодня
Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского таможенного управления, предотвращен незаконный ввоз на территорию Азербайджана крупной партии лекарственных и медицинских средств.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту "Мазымгара" транспортное средство, доставлявшее из Турции груз подсолнечного масла в Азербайджан, было осмотрено с использованием стационарной рентгеновской установки. В связи с выявлением на мониторе подозрительных изображений в отношении груза была применена таможенная проверка.

В ходе проверки было обнаружено 83 000 единиц лекарственных и медицинских средств, не задекларированных таможенным органам.

По данному факту ведется расследование.

Источник: Report

Поделиться:
249

Актуально

Общество

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Политика

Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

Политика

Азербайджан и Черногория подписали меморандум по консульским вопросам - ФОТО

Общество

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Азербайджане снижена дальность видимости на дорогах

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

В эти дни в Азербайджане ожидается снег и ливни

Последние новости

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Сегодня, 16:08

Улиток, уток и устриц возьмут под охрану перед Новым годом

Сегодня, 15:55

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Сегодня, 15:36

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 15:13

Азербайджане снижена дальность видимости на дорогах

Сегодня, 14:56

Джошгун Рагимов понес тяжелую потерю

Сегодня, 14:37

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы в Актау - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:09

Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

Сегодня, 13:39

Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд

Сегодня, 13:20

Завтра в Баку состоится 12-е заседание Совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 13:00

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:41

Рейс Москва-Анталья вынужденно приземлился в Адане

Сегодня, 12:20

Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены

Сегодня, 12:00

В оросительном канале в Тертере утонул человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

В Азербайджане завершились очередные Детские Паралимпийские Игры

Сегодня, 11:41

Иран предложил Венесуэле помощь в конфликте с Вашингтоном

Сегодня, 10:59

Венесуэла обвинила США в похищении экипажа танкера

Сегодня, 10:47

СМИ: Нетаньяху планирует новый удар по Ирану

Сегодня, 10:37

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 10:23
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00