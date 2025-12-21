Улиток, уток и устриц возьмут под охрану перед Новым годом

В преддверии рождественских и новогодних праздников во Франции берут под особую охрану фермы, где выращивают улиток, устриц и разводят уток.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам французских жандармов, в декабре такие фермы становятся привлекательной целью для злоумышленников. Улитки, устрицы, фуа-гра и утиная грудка традиционно входят в праздничное меню французов, поэтому перед Новым годом их кражи становятся выгодными.

Для охраны устричных, улиточных и утиных ферм власти привлекают жандармов на мотоциклах и лошадях, а также морскую бригаду. Как объяснил подполковник Эрван Куаффар, власти делают ставку на эффект видимого присутствия сил правопорядка, рассчитывая, что это само по себе отпугнет преступников.

В этом декабре злоумышленники уже успели ограбить склад в коммуне Вьен и вынести оттуда 250 килограммов утиных грудок и фуа-гра.

Источник: Лента.ру