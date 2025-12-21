 Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

First News Media18:13 - Сегодня
Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году перейдет к казахстанской стороне.

Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

"Немаловажный вопрос повестки - председательство в органах нашего союза в 2026 году. Согласно порядку, это почетное право переходит к Республике Казахстан. Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было у нас", - сказал он.

Источник: ТАСС

Поделиться:
197

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Общество

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Политика

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Общество

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы ...

В мире

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

В России скончался известный людоед

Лукашенко подарил чете Трампов икону и ювелирное изделие

В России полностью заблокируют YouTube

Последние новости

В Азербайджане наступила астрономическая зима

Сегодня, 19:13

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Сегодня, 18:50

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Сегодня, 18:32

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Сегодня, 18:13

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Сегодня, 17:57

В Баку произошло ДТП, погиб 19-летний юноша

Сегодня, 17:45

В Нахчыванской АР супруги скончались от отравления угарным газом

Сегодня, 17:24

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 17:07

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 16:56

В Турции по подозрению в терроризме задержаны 76 человек

Сегодня, 16:36

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Сегодня, 16:08

Улиток, уток и устриц возьмут под охрану перед Новым годом

Сегодня, 15:55

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Сегодня, 15:36

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 15:13

Азербайджане снижена дальность видимости на дорогах

Сегодня, 14:56

Джошгун Рагимов понес тяжелую потерю

Сегодня, 14:37

Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджана крупной партии лекарственных средств - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы в Актау - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:09

Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

Сегодня, 13:39

Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд

Сегодня, 13:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00