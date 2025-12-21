В Баку произошло ДТП, погиб 19-летний юноша

В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 19-летний молодой человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, столкнулись автомобиль марки Hummer с государственным номерным знаком «77-GK-835» и марки Opel с государственным номерным знаком «99-TY 561».

В результате инцидента погиб 19-летний пассажир Opel, также есть пострадавшие.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.