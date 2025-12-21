Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров навестил народного художника, скульптора, кавалера орденов "Шараф", "Истиглал" и "Гейдар Алиев" Омара Эльдарова.
Об этом А. Алакбаров написал на своей странице в социальных сетях.
"98 - для кого-то просто цифра.
А для Омара Гасановича - возраст, наполненный светом, мастерством и Божьим благословением.
Эти годы Вы прожили с честью и достоинством, оставляя след не только в камне и бронзе, но и в сердцах людей.
Пусть Ваше здоровье будет крепким, душа - молодой, а улыбка - всё такой же светлой!
С Днём рождения, Мастер!" - отмечено в публикации.
