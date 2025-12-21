Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

С завтрашнего дня в Азербайджане приступают к исполнению Акта об амнистии.

Напомним, что на основании инициативы об объявлении амнистии, выдвинутой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 19 декабря Милли Меджлис принял постановление об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».

Читайте по теме:

Обнародовано число осуждённых, кого коснется акт об амнистии в Азербайджане

Трем тысячам осужденным по амнистии срок наказания сократят на 6 месяцев

Амнистия охватит более 10 тысяч человек, чьи наказания не связаны с лишением свободы

Минюст: Подготовлен список лиц, в отношении которых будет применена амнистия