Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня
С завтрашнего дня в Азербайджане приступают к исполнению Акта об амнистии.
Напомним, что на основании инициативы об объявлении амнистии, выдвинутой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 19 декабря Милли Меджлис принял постановление об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».
