Восемь человек в Китае погибли по вине пьяного водителя

37-летний водитель за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения сбил группу людей на электрических велосипедах в городе Ляочэн китайской провинции Шаньдун.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

В результате ДТП один человек погиб на месте, семеро скончались в больнице, состояние еще четырех пострадавших оценивается медиками как стабильное.

В ходе освидетельствования в крови водителя был зафиксирован уровень в 195 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров. По факту произошедшего проводится дополнительное расследование.