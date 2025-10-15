В Бакинском метро поезд застрял в тоннеле

Сегодня утром в Бакинском метрополитене произошла задержка движения: один из поездов застрял в тоннеле между станциями “Элмляр Академиясы” и “28 Мая”.

Инцидент вызвал временное увеличение интервалов движения и скопление пассажиров на платформах центральных станций.

Как сообщается, задержка была связана с регулированием пассажиропотока и сокращением интервала движения поездов в часы пик.

“В некоторые дни такие ситуации возникают из-за необходимости регулировать поток пассажиров. Подобные случаи чаще фиксируются на участке “Дарнагюль” – “Низами”.

Поскольку участок “Иншаатчылар” – “Низами” имеет уклон, поезд не может начать движение, пока предыдущий состав не покинет следующую станцию. Из-за этого на линии иногда фиксируются кратковременные задержки. Проводятся работы по регулированию, чтобы это не повлияло на всю линию”.

Источник: Qafqazinfo

Джамиля Суджадинова